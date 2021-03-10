Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 417 bin 500 lirayı, en yüksek ise 421 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 544 milyon 401 bin 836,90 lira, işlem miktarı ise 1.297,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 561 milyon 698 bin 233,79 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.