Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAltının kilogramı geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Altının kilogramı geriledi
ABONE OL

Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin 500 liraya geriledi.

10.03.2021 - 17:49 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 417 bin 500 lirayı, en yüksek ise 421 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 544 milyon 401 bin 836,90 lira, işlem miktarı ise 1.297,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 561 milyon 698 bin 233,79 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Harita skandalı için IKBY'den açıklama geldi

Son dakika: Harita skandalı için IKBY'den açıklama geldi

5 gündür kayıptı... Acı haber geldi

5 gündür kayıptı... Acı haber geldi

Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Salih Memişoğlu kimdir, nereli? Salih Memişoğlu öldü mü?

Salih Memişoğlu kimdir, nereli? Salih Memişoğlu öldü mü?

Sıradaki Haber
Çalışanlar dikkat! Bunu yapanın emekli maaşı düşer

Çalışanlar dikkat! Bunu yapanın emekli maaşı düşer

Sıradaki Haber
Türk tüketici otomobil alırken ilk neye bakıyor?

Türk tüketici otomobil alırken ilk neye bakıyor?

Sıradaki Haber
Son dakika: Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Sıradaki Haber