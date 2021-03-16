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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

16.03.2021 - 17:34 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 421 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 717 milyon 682 bin 944,31 lira, işlem miktarı ise 1.714,11 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 748 milyon 377 bin 982,08 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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