Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 450 bin lirayı, en yüksek ise 455 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 451 bin 960 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 298 bin 478,26 lira, işlem miktarı ise 640,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 312 milyon 849 bin 4,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İş Bankası şeklinde sıralandı.