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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 600 liraya geriledi.

12.04.2021 - 18:00 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 456 bin lirayı, en yüksek ise 459 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 456 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 622 milyon 204 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 366 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 648 milyon 783 bin lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi AŞ şeklinde sıralandı.

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