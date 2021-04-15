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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 52 liraya geriledi.

15.04.2021 - 17:13 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 450 bin 560 lirayı, en yüksek ise 454 bin 52 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 454 bin 52 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 74 milyon 364 bin 42,22 lira, işlem miktarı ise 2.372,38 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 78 milyon 998 bin 206,42 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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