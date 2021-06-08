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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi.

08.06.2021 - 16:47 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 521 bin 800 lirayı, en yüksek ise 526 bin 160 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 523 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 708 milyon 398 bin 267,61 lira, işlem miktarı ise 1.347,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 749 milyon 766 bin 19,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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