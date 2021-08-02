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UzmanparaAltının kilogramı geriledi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 800 liraya geriledi.

02.08.2021 - 16:54 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 485 bin 800 lirayı, en yüksek ise 494 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 485 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 750 milyon 906 bin 848,78 lira, işlem miktarı ise 1.534,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 768 milyon 146 bin 519,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi şeklinde sıralandı.

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