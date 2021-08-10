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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü.

10.08.2021 - 16:35 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 479 bin 500 lirayı, en yüksek ise 483 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 479 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 282 milyon 279 bin 155,86 lira, işlem miktarı ise 2.656,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 303 milyon 548 bin 84,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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