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UzmanparaAltının kilogramı geriledi
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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 700 liraya düştü.

02.09.2021 - 17:09 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 300 lirayı, en yüksek ise 483 bin 430 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 482 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 486 milyon 875 bin 931,54 lira, işlem miktarı ise 1,006,455 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 492 milyon 618 bin 954,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, NMGLOBAL Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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