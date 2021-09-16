Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek ise 487 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 483 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 468 milyon 762 bin 989,36 lira, işlem miktarı ise 969,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 484 milyon 457 bin 468,20 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.