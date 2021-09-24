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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi.

24.09.2021 - 16:49 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 500 lira, en yüksek ise 497 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 497 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 455 bin 129,28 lira, işlem miktarı ise 478,59 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 731 bin 955,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve T. Halk Bankası şeklinde sıralandı.

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