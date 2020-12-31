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31.12.2020 - 17:04 | | AA

Altının kilogramı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi.

Altının kilogramı ne kadar oldu?
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Altın piyasasında, en düşük 446 bin 500 lirayı, en yüksek ise 454 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 452 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 402 milyon 496 bin 550,41 lira, işlem miktarı ise 3.157,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 407 milyon 490 bin 64,65 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

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