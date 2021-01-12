Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 444 bin 500 lirayı, en yüksek ise 449 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 449 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 397 milyon 241 bin 939,09 lira, işlem miktarı ise 892,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 414 milyon 412 bin 164,46 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.