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25.02.2021 - 16:56 | | AA

Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi.

Altının kilogramı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 414 bin 300 lirayı, en yüksek ise 417 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 417 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 75 milyon 240 bin 355,64 lira, işlem miktarı ise 2.611,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 79 milyon 536 bin 198,04 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

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