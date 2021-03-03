Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altının kilogramı yükseldi
03.03.2021 - 17:39 | | AA

Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 100 liraya yükseldi.

Altının kilogramı yükseldi
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 407 bin 501 lirayı, en yüksek ise 409 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 867 milyon 691 bin 800,24 lira, işlem miktarı ise 2.132,66 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 901 milyon 721 bin 891,57 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu 3 Mart açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısında son durum...

Koronavirüs tablosu 3 Mart açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısında son durum...

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027’de ağırlayacak

İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027’de ağırlayacak

Nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

Nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

Sıradaki Haber