Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAltının kilogramı yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Altının kilogramı yükseldi
ABONE OL

Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi.

29.03.2021 - 16:59 | | AA
Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 283 bin 615,55 lira, işlem miktarı ise 1.668,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 756 milyon 321 bin 319,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

GÜNCEL HABERLER

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

ABD'de karşıt gruplar arasında çıkan çatışmaya karışan 3 kişi yakalandı

ABD'de karşıt gruplar arasında çıkan çatışmaya karışan 3 kişi yakalandı

5 aylık hamileydi! Koronavirüsten hayatını kaybetti

5 aylık hamileydi! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın

Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın

'AB Komisyonu ile anlaşma yapmak üzereyiz'

'AB Komisyonu ile anlaşma yapmak üzereyiz'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 aylık hamileydi! Koronavirüsten hayatını kaybetti

5 aylık hamileydi! Koronadan hayatını kaybetti

Sıradaki Haber
Vergi muafiyeti, nakdi ücret desteği, düşük faizli kredi, milyonları ilgilendiriyor...

Vergi muafiyeti, nakdi ücret desteği, düşük faizli kredi, milyonları ilgilendiriyor...

Sıradaki Haber
ABD'de 5 yaşındaki çocuğa polis şiddeti

ABD'de 5 yaşındaki çocuğa polis şiddeti

Sıradaki Haber
Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın

Balkondan atladılar! Lüks villada yangın

Sıradaki Haber