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Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin 750 liraya yükseldi.

07.04.2021 - 17:48 | | AA
Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 455 bin lirayı, en yüksek ise 457 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 455 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 539 milyon 592 bin 638,88 lira, işlem miktarı ise 1.185,81 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 555 milyon 504 bin 489,09 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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