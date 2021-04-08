Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 456 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 458 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 814 milyon 157 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 777 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 828 milyon 440 bin lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.