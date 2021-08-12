Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 120 lirayı, en yüksek ise 486 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 482 bin 120 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 216 milyon 907 bin 236,81 lira, işlem miktarı ise 2.505,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 250 milyon 452 bin 320,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.