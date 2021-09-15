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Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi.

15.09.2021 - 16:47 | | AA
Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 350 lira, en yüksek ise 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 487 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 332 milyon 347 bin 417,06 lira, işlem miktarı ise 683,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 338 milyon 565 bin 183,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım, NMGLOBAL Kıymetler Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetler Madenler şeklinde sıralandı.

 

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