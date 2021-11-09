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Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 570 bin liraya yükseldi.

09.11.2021 - 16:38 | | AA
Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 568 bin lira, en yüksek ise 571 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 570 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 385 milyon 738 bin 742,01 lira, işlem miktarı ise 678,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 390 milyon 934 bin 500,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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