Altının ONS fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın alış ve satış fiyatları...

Değerli madenler arasında en önemli yere sahip olan altın değer kazanmaya devam ediyor. Son dönemde küresel ölçekteki Pandemi, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, Bölgesel gelişmeler altın fiyatlarının yukarı yönlü seyir almasında önemli faktörlerden biri haline geldi. Fiyatlarda yaşanan hızlı artış ile birlikte güvenli liman altına olan talep arttı. Artan talep nedeniyle fiyatlarda dönemsel olarak sert yükseliş ve düşüşler yaşanabiliyor.

Altın fiyatlarında yaşanan son iki yılın en sert düşüşü ise Rusya tarafından açıklanan korona virüs aşısının tescillenmesi olmuştu.

Haftanın son işlem gününün 456 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı ve günü 459 liradan tammamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 458,75 TL alış 458,87 TL satış fiyatından işlem görüyor

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAMI

22 Ayar bileziğin gramı 421,66 TL alış 422,12 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının Ons fiyatı 1.934 dolardan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altının 3.066,00 TL alış 3.113,00 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 3.051,51 TL alış 3.128,85 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.