CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altmaier'den 'yeşil üretim' açıklaması
21.09.2020 - 13:07 | | AA

Altmaier'den 'yeşil üretim' açıklaması

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Birliği’nin (AB), daha maliyetli de olsa Avrupa çelik sanayisinin “yeşil” olarak yeniden yapılanmasında çelik işçilerini destekleyeceğini söyledi.

Altmaier'den 'yeşil üretim' açıklaması
ABONE OL

Altmaier, Berlin’de AB Ticaret Bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kimya gibi çelik üretiminin de AB’nin temel yetkinlikleri arasında olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası bulunduğu bu dönemde daha maliyetli olmasına rağmen Avrupa çelik sektörünü "yeşil üretime" (çevreye duyarlı üretim) geçişte desteklemekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Altmaier, “Avrupalı çelik işçilerinin hayal kırıklığına uğramasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Avrupalı çelik üreticiler uzun zamandır, Çin’in başını çektiği yurt dışı çelik üretiminin kendilerini rekabet edemez hale getireceğinden endişe ederken, Avrupa Komisyonu, çevreye zararlı bir şekilde üretilen ithal çelik üzerinde bir vergi fikrini gündeme getirmişti.

Çelikte yurt dışından özellikle Çinli üreticilerden gelen rekabet nedeniyle AB'nin hem ticaret hem de sanayi politikası açısından tepki vermesi beklenirken, dünyada çelik üretim kapasitesi fazlasının olduğu mevcudiyetinde çelik sektörünün çevreye saygılı "yeşil" bir üretime geçmesinin daha pahalı olduğu ifade ediliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs belirtileri neler, korunma yolları nedir? Korona virüs nasıl bulaşıyor?

Corona virüs belirtileri neler, korunma yolları nedir? Korona virüs nasıl bulaşıyor?

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

EBA TV canlı ders nasıl izlenir? TRT EBA TV saat kaçta açılıyor, ders programı belli mi?

EBA TV canlı ders nasıl izlenir? TRT EBA TV saat kaçta açılıyor, ders programı belli mi?

Sıradaki Haber