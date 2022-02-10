Alüminyum 13 yılın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç ay vadeli alüminyum, Asya işlemleri sırasında %0,4'e varan artışla 3.278 dolar/tona çıktı ve Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Saat 07.21'de %0,1 artışla 3.267,50 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (ShFE) en çok işlem gören mart ayı vadeli alüminyum kontratı %2,7'ye kadar artarak 23.415 yuan/tona (3.682,59 dolar) çıktı ve 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler temel metallerde sıkı tedarikin devam edeceğine dair işaretler olduğuna dikkat çekti.

Son Covid-19 vakalarından sonra kapanan Çin'in Baise kentindeki alüminyum üretimi sabit seyrediyor. Ancak hareketlilik kısıtlamaları ham madde ve alüminyum külçelerin taşınmasını engelledi.

LME'de alüminyum stokları 761.950 ton ile 2007'den beri en düşük seviyeye indi. ShFE'de de stoklar bu yıl %17,5 düşüş yaşadı.

LME'de bakır %0,4 artarak 10.099,50 dolar/tondan işlem görürken, ShFE'de bakır %3,3 yükselerek 72.580 yuan/tona çıktı.