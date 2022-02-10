Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlüminyum 13 yılın zirvesine çıktı
HaberlerUzmanpara Haberleri Alüminyum 13 yılın zirvesine çıktı

Alüminyum 13 yılın zirvesine çıktı

Alüminyum fiyatları dökümhanelerin kapanmasının düşen stoklarla ilgili endişeleri tetiklemesi ile yeniden Londra'da 13 yılın zirvesini geçti. Shanghai'de yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

10.02.2022 - 09:51 |
Alüminyum 13 yılın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç ay vadeli alüminyum, Asya işlemleri sırasında %0,4'e varan artışla 3.278 dolar/tona çıktı ve Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Saat 07.21'de %0,1 artışla 3.267,50 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (ShFE) en çok işlem gören mart ayı vadeli alüminyum kontratı %2,7'ye kadar artarak 23.415 yuan/tona (3.682,59 dolar) çıktı ve 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler temel metallerde sıkı tedarikin devam edeceğine dair işaretler olduğuna dikkat çekti.

Son Covid-19 vakalarından sonra kapanan Çin'in Baise kentindeki alüminyum üretimi sabit seyrediyor. Ancak hareketlilik kısıtlamaları ham madde ve alüminyum külçelerin taşınmasını engelledi.

LME'de alüminyum stokları 761.950 ton ile 2007'den beri en düşük seviyeye indi. ShFE'de de stoklar bu yıl %17,5 düşüş yaşadı.

LME'de bakır %0,4 artarak 10.099,50 dolar/tondan işlem görürken, ShFE'de bakır %3,3 yükselerek 72.580 yuan/tona çıktı.

Karaismailoğlu'ndan ihale tartışmalarına sert cevap
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Zorluklarla dolu bir hayat! 'Doğar doğmaz beni pireler sarmış...'
Altın sert yükseldi, kripto paralar tepetaklak! Ukrayna depremi...
Kimsenin haberi olmadan kendi cenaze müziğini besteledi!
Fernandes rekor kırdı! Süper Lig'de bir ilk
Anne olmak için gün sayıyor! Tüm bakışları üzerinde topladı
3 arkadaşın ölüm sebebi belli oldu! Valilikten açıklama
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
Sabah kahvaltısı Kıvanç'tan! 'Menemen yaparken bile yakışıklı'
Gecelik giydirip işkence yapmıştı! kinci kişiye ait yeni görüntü
İsmail Kartal'a sert çıkış: Dışarıya horozlanmayacaksın!
Emniyet kemeriyle korkunç son! Birlikte yaşadığı sevgilisi itiraf etti
3 bin tane var! Miras bırakacak, eldivensiz dokunmuyor
Karaismailoğlu'ndan ihale tartışmalarına sert cevap
Karaismailoğlu'ndan ihale tartışmalarına sert cevap
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Zorluklarla dolu bir hayat! 'Doğar doğmaz beni pireler sarmış...'
Zorluklarla dolu bir hayat! 'Doğar doğmaz beni pireler sarmış...'
Altın sert yükseldi, kripto paralar tepetaklak! Ukrayna depremi...
Altın sert yükseldi, kripto paralar tepetaklak! Ukrayna depremi...
Kimsenin haberi olmadan kendi cenaze müziğini besteledi!
Kimsenin haberi olmadan kendi cenaze müziğini besteledi!
Fernandes rekor kırdı! Süper Lig'de bir ilk
Fernandes rekor kırdı! Süper Lig'de bir ilk
Anne olmak için gün sayıyor! Tüm bakışları üzerinde topladı
Anne olmak için gün sayıyor! Tüm bakışları üzerinde topladı
3 arkadaşın ölüm sebebi belli oldu! Valilikten açıklama
3 arkadaşın ölüm sebebi belli oldu! Valilikten açıklama
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
Sabah kahvaltısı Kıvanç'tan! 'Menemen yaparken bile yakışıklı'
Sabah kahvaltısı Kıvanç'tan! 'Menemen yaparken bile yakışıklı'
Gecelik giydirip işkence yapmıştı! kinci kişiye ait yeni görüntü
Gecelik giydirip işkence yapmıştı! kinci kişiye ait yeni görüntü
İsmail Kartal'a sert çıkış: Dışarıya horozlanmayacaksın!
İsmail Kartal'a sert çıkış: Dışarıya horozlanmayacaksın!
Emniyet kemeriyle korkunç son! Birlikte yaşadığı sevgilisi itiraf etti
Emniyet kemeriyle korkunç son! Birlikte yaşadığı sevgilisi itiraf etti
3 bin tane var! Miras bırakacak, eldivensiz dokunmuyor
3 bin tane var! Miras bırakacak, eldivensiz dokunmuyor