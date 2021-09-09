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Alüminyum fiyatları 13 yılın zirvesinde

Alüminyum fiyatları, en büyük tüketici ülke olan Çin'de tedarik endişeleri ve boksit üreticisi Gine'de arz bozulması korkusuyla 13 yılın en yüksek seviyesini geçti.

09.09.2021 - 09:43 | | Foreks
Alüminyum fiyatları 13 yılın zirvesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli alüminyum %1,6 artarak 2.837,50 dolar/ton ile Ağustos 2008'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (ShFE) ekim vadeli alüminyum kontratı, %2,7 artarak 22.425 yuan/ton (3.471 dolar) ile Mart 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Çin'de üretim kısıtlamaları stoklar üzerinde baskıyı artırırken, Gine'de siyasi karışıklık, gerginlikleri beraberinde getirdi.

ShFE'de nikel 150.400 yuan/ton ile rekor kırarken, LME'de nikel düşük stoklar ve paslanmaz çelik sektöründe talep umuduyla 19.980 dolar/ton ile 22 Şubat'tan beri en yüksek seviyeyi gördü.

LME'de bakır %0,7 artarak 9.312 dolar/tondan işlem gördü. ShFE'de bakır %0,3 düştü.

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