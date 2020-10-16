16.10.2020 - 13:05 |
Alüminyum fiyatları 15 ayın zirvesine çıktı
Alüminyum fiyatları Çin'de sağlam talep, dünyanın geri kalanında güçlü büyüme ve talep beklentileri ve düşük dolar nedeniyle 15 ayın zirvesine çıktı.
Londra Metal Borsası'nda TSİ 12.20'de üç ay vadeli alüminyum, % 0,2 artarak 1.856 dolar/tondan işlem gördü.
Kontrat, erken işlemlerde 1.864 dolar/ton ile temmuz 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.
Analistler, makro resimin pozitif olduğunu, doların zayıfladığını ve Çin'de talebin çok güçlü olduğunu belirtti.