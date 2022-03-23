Geri Dön
UzmanparaAlüminyum talebi yüzde 40 artacak
HaberlerUzmanpara Haberleri Alüminyum talebi yüzde 40 artacak

Alüminyum talebi yüzde 40 artacak

Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) tarafından hazırlanan rapora göre küresel alüminyum talebi 2030 yılına kadar yüzde 40 artacak.

23.03.2022 - 10:40 |
Alüminyum talebi yüzde 40 artacak

Araştırmaya göre alüminyum sektörü talebi karşılamak için ilave 33,3 milyon ton daha üretecek. Buna göre alüminyum üretimi 2020 yılındaki 86,2 milyon ton seviyesinden 2030 yılında 119,5 milyon tona çıkacak. 

Salgın sonrası ulaştırma, inşaat, paketleme ve elektrik sektörleri, gerekli toplam metalin %75'ini oluşturan talebi yönlendirecek dört ana sektör oldu.

12,3 milyon ton ile ilave talep büyümesinin üçte ikisinin Çin'den geleceği belirtildi. 

Kadına şiddetle mücadelede yeni adım! Bakan Soylu açıkladı
İşte Putin'in sır gibi saklanan ailesi! Ardı arkası kesilmiyor
Sırp mankene dehşeti yaşatan sevgilinin cezası belli oldu! 'Hatam intihar...'
Tesla'yla uçup çöp kutusuna çarptı! Avustralya'da 'otomatik pilot' dehşeti
Serseri mayın tedirginliği! 14 Nisan'a dikkat
Elektrikli otomobil kullanıcıları anlattı! Destek kararı...
Türkiye bu olayı konuşuyor! 16 milyarlık vurgun İstanbul'a sıçradı
Sörloth İstanbul devi için geliyor! Hücum hattı sil baştan
İlk iki kata duvar ördü, nedeni inanılmaz! '3. kattan eve gideceğiz'
Survivor'da iletişim ödülünü kazandılar! Eleme adayı belli oldu
TikTok'tan devrim gibi Cannes kararı! 'Her iki taraf da kazanacak'
Dünya 1 numarası Barty'nin kararı şok etti!
Sektör patlama yaptı! 10 bin TL maaşla eleman bulunmuyor
Kerem-Yağmur aşkı yeniden mi? Güzel oyuncu açıkladı
VARVAR indirimi başladı!
Kadına şiddetle mücadelede yeni adım! Bakan Soylu açıkladı
Kadına şiddetle mücadelede yeni adım! Bakan Soylu açıkladı
İşte Putin'in sır gibi saklanan ailesi! Ardı arkası kesilmiyor
İşte Putin'in sır gibi saklanan ailesi! Ardı arkası kesilmiyor
Sırp mankene dehşeti yaşatan sevgilinin cezası belli oldu! 'Hatam intihar...'
Sırp mankene dehşeti yaşatan sevgilinin cezası belli oldu! 'Hatam intihar...'
Tesla'yla uçup çöp kutusuna çarptı! Avustralya'da 'otomatik pilot' dehşeti
Tesla'yla uçup çöp kutusuna çarptı! Avustralya'da 'otomatik pilot' dehşeti
Serseri mayın tedirginliği! 14 Nisan'a dikkat
Serseri mayın tedirginliği! 14 Nisan'a dikkat
Elektrikli otomobil kullanıcıları anlattı! Destek kararı...
Elektrikli otomobil kullanıcıları anlattı! Destek kararı...
Türkiye bu olayı konuşuyor! 16 milyarlık vurgun İstanbul'a sıçradı
Türkiye bu olayı konuşuyor! 16 milyarlık vurgun İstanbul'a sıçradı
Sörloth İstanbul devi için geliyor! Hücum hattı sil baştan
Sörloth İstanbul devi için geliyor! Hücum hattı sil baştan
İlk iki kata duvar ördü, nedeni inanılmaz! '3. kattan eve gideceğiz'
İlk iki kata duvar ördü, nedeni inanılmaz! '3. kattan eve gideceğiz'
Survivor'da iletişim ödülünü kazandılar! Eleme adayı belli oldu
Survivor'da iletişim ödülünü kazandılar! Eleme adayı belli oldu
TikTok'tan devrim gibi Cannes kararı! 'Her iki taraf da kazanacak'
TikTok'tan devrim gibi Cannes kararı! 'Her iki taraf da kazanacak'
Dünya 1 numarası Barty'nin kararı şok etti!
Dünya 1 numarası Barty'nin kararı şok etti!
Sektör patlama yaptı! 10 bin TL maaşla eleman bulunmuyor
Sektör patlama yaptı! 10 bin TL maaşla eleman bulunmuyor
Kerem-Yağmur aşkı yeniden mi? Güzel oyuncu açıkladı
Kerem-Yağmur aşkı yeniden mi? Güzel oyuncu açıkladı
VARVAR indirimi başladı!
VARVAR indirimi başladı!