Alüminyum talebi yüzde 40 artacak

Araştırmaya göre alüminyum sektörü talebi karşılamak için ilave 33,3 milyon ton daha üretecek. Buna göre alüminyum üretimi 2020 yılındaki 86,2 milyon ton seviyesinden 2030 yılında 119,5 milyon tona çıkacak.

Salgın sonrası ulaştırma, inşaat, paketleme ve elektrik sektörleri, gerekli toplam metalin %75'ini oluşturan talebi yönlendirecek dört ana sektör oldu.

12,3 milyon ton ile ilave talep büyümesinin üçte ikisinin Çin'den geleceği belirtildi.