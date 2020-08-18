American Express fintech şirketi Kabbage'ı satın alıyor

Amex'in, daha çok küçük ve orta boy işletmeler için online nakit çözümler üreten Kabbage alımı açıklamasında bir fiyattan söz edilmedi. Teknoloji haberleri yayınlayan Techcrunch'a göre, Ağustos başlarında satın alma görüşmelerine ilişkin çıkan haberlerde 850 milyon dolarlık bir değerden söz ediliyordu.

Habere göre, Kabbage müşterilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta boy işletmelerin Covid-19 krizi nedeniyle ciddi zarar gördükleri için, bu firmalardan büyük alacakları olan şirketin zorlanıyordu.

Kabbage'ın sitesinde, ekip adına yayınlanan bir yazıda, "Kabbage'ı American Express'e satmak için bir anlaşma imzaladığımızı paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. İnanması zor" denildi.