Amerikalıların ekonomiye güveni geriledi

Gallup tarafından 1-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen anketler, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 67'sinin ekonominin kötüye gitmekte olduğunu düşündüğünü gösterdi. Amerikalıların yüzde 82'si cari ekonomik şartları 'vasat' veya 'kötü' olarak değerlendirdi.

Gallup Ekonomik Güven Endeksi aralık ayında, Nisan 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan -33 puana indi. Endeks Ekim 2008'de -72'ye kadar gerilemişti.

Katılımcılar ABD için en önemli problem olarak yüzde 21 ile zayıf liderliği gösterirken, yüzde 13'e göre en önemli problem COVID-19 oldu. Genel olarak ekonomi yüzde 11 ile üçüncü sırada yer alırken, göç ise yüzde 7 ile dördüncü sırada çıktı.