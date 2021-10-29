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Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları arttı

ABD'de kişisel gelirler, eylülde aylık yüzde 1 azalarak beklenenden fazla düşüş gösterirken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

29.10.2021 - 16:53 | | AA
Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 0,2 azalması öngörülüyordu. Mayıs ayından bu yana ilk kez düşüş gösteren kişisel gelirler, ağustosta aylık yüzde 0,2'lik artış kaydetmişti.

Harcamalar beklentilerin üzerinde

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise eylülde aylık yüzde 0,6 arttı. Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış gösteren kişisel tüketim harcamaları verisinin yüzde 0,5 artacağı tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları, ağustosta yüzde 1 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık yüzde 4,4 yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerini hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık artış yüzde 3,7 olan beklentinin gerisinde kaldı.

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