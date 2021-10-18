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Andrew Bailey'den faiz artırım sinyali

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yükselen  enflasyonu frenlemek için Banka'nın harekete geçebileceğini belirtti.

18.10.2021 - 13:22 | | AA
Andrew Bailey'den faiz artırım sinyali

Bailey, Merkezi Washginton D.C'de olan G30 Grubu'nun düzenlediği  çevrim içi panelde yaptığı konuşmada, para politikasının arz yönlü sorunları  çözemeyeceğini söyledi.

Bailey, "Ancak Banka, özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli  enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve  geçmelidir. İşte bu yüzden İngiltere Merkez Bankası olarak sinyal verdik. Bu da  harekete geçmemiz gerektiğine dair başka bir sinyal. Ama elbette bu eylem, para  politikası toplantılarımızdan gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ülkede iş gücüne olan talebin giderek arttığını belirten Bailey, "İş  gücü arzının büyümesiyle ilgili endişelerim var." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabilir

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası, bu  yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022  başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan  merkez bankası olabileceğini belirtiyor.

İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1  seviyesinde tutuyor.

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