'Anlaşmasız ayrılık' ek maliyet getirecek

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiliz otomotiv sektörüne 2025 yılı itibarıyla 55,4 milyar sterlin ek gümrük maliyeti getirmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada İngiltere’nin AB ile yürüttüğü müzakerelerde bu yılın sonuna kadar mutlaka anlaşmaya varılması çağrısında bulunulurken, anlaşmasız ayrılık durumunda doğacak ek maliyetin sektörün yeni nesil sıfır emisyona sahip araçları geliştirme kabiliyetini azaltacağı hatırlatıldı.

SMMT açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması durumunda İngiltere’nin toplam araç üretiminin gelecek beş yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon azalacağı da belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, İngiliz hükümetinin yeşil endüstriyel devrim planının enerji sektörü, tüketiciler, otomotiv sektörü ve hükümetin kendisi için büyük bir zorluk olduğunu hatırlattı.

Hedeflerin gereğinin yapılmasının kolay olmadığını belirten Hawes, “Otomotiv sektörümüz kararlı, uyumlu ve dirençli. Fakat Brexit müzakerelerine ilişkin zaman daralıyor.” İfadesini kullandı.

Müzakereler devam ediyor

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik'le ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütmeyi sürdürüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor. İngiliz Başbakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, “Bizim pozisyonumuz, müzakereler boyunca hep en kısa zamanda bir serbest ticaret anlaşmasının sağlanması hususunda net oldu. Pozisyonumuz böyle olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise geçen hafta İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum." İfadelerini kullanmıştı.