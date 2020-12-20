Anonim Şirket Nedir, Nasıl Kurulur? Özellikleri Nelerdir?

Üyelerin münferiden sahip olduğu hisselerle temsil edilen ve grubun rızası olmaksızın devredilebilen, kazanç amacıyla bir işi yürütmek üzere örgütlenmiş ve anonim sermayeye sahip kişilerden oluşan şirkettir.



Anonim Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?

Dünyanın en büyük şirketlerini düşündüğünüzde, bunlar mülk sahipleri veya ortaklıklar değildir. Bu şirketlerin hepsi anonim şirkettir. Oldukça büyük ölçekte iş ile uğraşırken, bir anonim şirket en uygun ticari organizasyon şeklidir.



Bir anonim şirketi tanımlamanın en basit yolu, tüm hissedarlarının müştereken sahip olduğu bir ticari organizasyon olmasıdır. Tüm hissedarlar, hisseleriyle temsil edilen şirkette belirli bir hisse senedine sahiptir.



Anonim şirket Türk Ticaret yasasına göre en az 5 gerçek kişi ile kurulur. Fakat sermaye bazlı bir anonim şirket olacaksa 50.000 TL gerekir.



Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?



Anonim şirketlerin özelliklerine baktığımızda pek çok detayla karşılaşıyoruz. Bir şirket, hukuk kuralları ile oluşturulmuş bir tüzel kişiliktir. Gerçek bir kişi gibi, kendi adına kendi mülkiyeti gibi belirli şeyleri yapabilir, bir sözleşme yapabilir, borç alabilir ve borç verebilir, dava açabilir veya dava açabilir.



Ayrıca, sahip olduğu yasalar aracılığıyla belirli haklar tanınmıştır. Bir mülkiyet veya ortaklıktan farklı olarak, bir şirketin ve üyelerinin yasal kimliği ayrıdır. Anonim şirket kurulur kurulmaz kendine özgü bir yasal kimliğe sahip olur. Dolayısıyla şirkete karşı bir üye sorumlu değildir.



Şirketin sona ermesinin tek yolu hukukun işleyişidir. Dolayısıyla bir şirketin hayatı hiçbir şekilde üyelerinin hayatıyla ilgili değildir. Bir şirketin üyeleri veya hissedarları değişmeye devam eder, ancak bu şirketin devamlılığını etkilemez.



Anonim Şirketin Avantajları Nelerdir?



Bir anonim şirketin en büyük avantajlarından biri, üyelerinin sınırlı sorumluluğudur. Sorumlulukları sadece hisselerinin ödenmemiş miktarı ile sınırlıdır. Onların bu yana kişisel servet güvenlidir, bunlar anonim şirketlerine yatırım için teşvik edilir.



Hisseleri devredilebilir. Ayrıca, halka açık bir şirket olması durumunda, bunlar piyasada da satılabilir ve nakde çevrilebilir.



Bir şirket, tüm faaliyetlerini yürütmesi için bir yönetim kurulu oluşturur. Yönetim kuruluna çok yetkin, yetenekli kişiler seçilir ve bu da etkili ve verimli bir yönetim sağlar. Anonim şirket, her üyenin şirketin eylemlerinden mali olarak sorumlu kaldığı kişisel sorumluluk unsuruna sahip bir ortaklık şeklidir. Hissedarlarından ayrı bir tüzel kişilik değildir. Bir anonim şirketin üyeleri, şirketin borçlarından ortak olarak sorumlu tutulur.