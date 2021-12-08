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ANZ altında yıl sonu beklentisini açıkladı

Avustralya bankası ANZ altın ve emtia fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerde bulundu. Banka, bu yılın sonunda ons altın fiyatının bin 600 dolar olmasını beklediğini açıkladı.

08.12.2021 - 09:59 |
ANZ altında yıl sonu beklentisini açıkladı

ANZ, gümüşün 2022'de altının performansını geçmesini ve fiyatının 20,8 dolar/ons tabanına yakın seyretmesini öngörüyor. Bankanın beklentilerine göre, platin ve paladyumun gelecek 12 ayda fiyatları sırasıyla 1.300 dolar/ons ve 2.300 dolar/ons civarında seyredecek.

ANZ kurşunun 2022 boyunca 2.000 dolar/tonun altında, nikelin 21.100-21.500 dolar/ton aralığında ve bakırın ise 9.500-10.000 dolar/ton aralığında seyretmesini bekliyor.

HAFİF TEPKİ GELDİ

Türkiye'de gram altın fiyatları da döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle birlikte 780 lira seviyelerinde yön bulmaya çalışıyor.

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sarı metal 1680’den gelen kısa vadeli uptrend çizgisi bölgesinde fiyatlanmayı sürdürüyor. Ancak baskının devam ettiğini de görüyoruz. 1795 direncinin altında kalmaya devam eden fiyatlar, baskının da devam ettiğini gösteriyor.

ALTINDA BU SEVİYELER ÖNEMLİ

1795 üzerine çıkabilirse baskının hafiflemesi öngörülebilir. Ancak daha yukarıda 1810 ve 1832 dirençlerinin de önemli olduğunu belirtmemizde fayda var. Baskı devam ederse olası düşüşlerin devamında 1765 desteği önemli olacaktır. Bu desteğin kırılması halinde negatif eğilimin güçlenerek devam etmesi söz konusu olabilir."

Öte yandan Güney Afrika'da ortaya çıkarak dünya geneline hızla yayılan yeni varyant Omicron'a dair endişeler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentilerin artması ons altın fiyatı üzerinde etkili oluyor.

Ons altın bu hafta 1800 dolar pivot seviyenin altında cansız seyrediyor. Genel olarak yüksek hacimlerle alım ve satımın görülmediği ons altında yön, cuma günü açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte şekillenecek.

ABD’de cuma günü kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri önemle takip edilecek. Tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artması bekleniyor. Ekim ayında TÜFE’de artış yüzde 6.2 seviyesindeydi.

ABD’de enflasyonun hala yüksek seviyede olması ve işsizlik oranının düşmesiyle Fed’in parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler artıyor. Fed varlık alım programında azaltımı hızlandırırsa ve faiz artışını erken bir tarihe çekerse bu durumda faizsiz bir varlık olan altında geri çekilme hızlanabilir. 

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