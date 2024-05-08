API petrol stokları artışını sürdürdü

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 3 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 4 milyon 906 bin varil artışa 509 bin varil daha ekledi. Analistler 1,43 milyon varil düşüş olacağını tahmin ediyordu.

Haberin Devamı

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,9 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 367,2 milyon varile çıktı ve geçen yılın Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

API benzin stokları üst üste 10 hafta yaşanan düşüşünü sonlandırdı, stoklar 1,46 milyon varil yükseldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 3 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları bir haftalık aranın ardından yeniden yukarı geldi. Önceki hafta 2 milyon 187 bin varil düşen stoklar, geçen hafta 1 milyon 713 bin varil yükseldi. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 7 altında kaldı.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste ikinci haftada da artış yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1 milyon 479 bin varil artışın ardından 1 milyon 339 bin varil daha yükseldi.