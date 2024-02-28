Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaApple elektrikli otomobil üretmeyecek
HaberlerUzmanparaApple elektrikli otomobil üretmeyecek

Apple elektrikli otomobil üretmeyecek

Apple, Özel Projeler Grubu adı verilen ve elektrikli otomobiller üzerinde çalışan ekibinin görevini sonlandıracak.

28.02.2024 - 09:43 | | Foreks Haber
Apple elektrikli otomobil üretmeyecek

Program binlerce çalışanı istihdam etse de Apple'ın elektronik ve çevrim içi hizmetlerden oluşan ana faaliyet alanına asla uymadı.

Apple'ın Özel Projeler Grubu, 2019'daki işten çıkarmalar da dahil olmak üzere çalışanların şirketin farklı bölümlerine taşındığı yıllar boyunca birkaç yeniden yapılanma geçirdi.

Haberin Devamı

Bloomberg'e göre otomobil bölümündeki bazı Apple çalışanları üretken bir yapay zeka ekibine geçebilir.

Apple'ın otomobil projesi şirketin büyük potansiyel pazarlarla geliştirebileceği teknolojileri aramaya yönelik bir iç çabanın parçasıydı.

Apple ve CEO Tim Cook, otomobil projesini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Bunun yerine "otonom sistemler" üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ambulansın boş olduğunu iddia etti; hastayı görünce sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ambulansın boş olduğunu iddia etti; hastayı görünce sorduğu soru 'pes' dedirtti

Siyasilerden 28 Şubat mesajları: 'Bin yıl sürecek' denilen zulüm çoktan kayboldu

Siyasilerden 28 Şubat mesajları: 'Bin yıl sürecek' denilen zulüm çoktan kayboldu