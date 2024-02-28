Apple elektrikli otomobil üretmeyecek

Program binlerce çalışanı istihdam etse de Apple'ın elektronik ve çevrim içi hizmetlerden oluşan ana faaliyet alanına asla uymadı.



Apple'ın Özel Projeler Grubu, 2019'daki işten çıkarmalar da dahil olmak üzere çalışanların şirketin farklı bölümlerine taşındığı yıllar boyunca birkaç yeniden yapılanma geçirdi.

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Bloomberg'e göre otomobil bölümündeki bazı Apple çalışanları üretken bir yapay zeka ekibine geçebilir.



Apple'ın otomobil projesi şirketin büyük potansiyel pazarlarla geliştirebileceği teknolojileri aramaya yönelik bir iç çabanın parçasıydı.

Apple ve CEO Tim Cook, otomobil projesini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Bunun yerine "otonom sistemler" üzerinde çalıştıklarını söyledi.