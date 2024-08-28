Apple yaklaşık 100 kişiyi işten çıkardı

Apple kritik öneme sahip hizmetler bölümündeki önceliklerde yapılan değişikliğin bir parçası olarak yaklaşık 100 kişiyi işten çıkardı.

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Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre işten çıkarmalar bazı mühendislik rolleri ve Apple News'i yöneten ekip gibi diğer hizmet ekiplerini içeriyor.

Apple, yapay zeka da dahil olmak üzere değişen öncelikler arasında ekipleri yeniden düzenliyor.