Apple'ın geliri arttı

Apple, 2022 yılının nisan-haziran dönemine ait bilançosunu duyurdu.

Apple'ın üçüncü çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 83 milyar dolara çıktı.

Şirket geçen yılın aynı döneminde 81,4 milyar dolar gelir elde etmişti. Apple'ın geçen yılın aynı döneminde 21,7 milyar dolar olan net karı %11 azalarak 19,4 milyar dolara geldi.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,20 dolara indi.