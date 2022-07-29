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Apple'ın geliri arttı

Apple nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını açıkladı.

29.07.2022 - 11:19 |
Apple'ın geliri arttı

Apple, 2022 yılının nisan-haziran dönemine ait bilançosunu duyurdu.

Apple'ın üçüncü çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 83 milyar dolara çıktı.

Şirket geçen yılın aynı döneminde 81,4 milyar dolar gelir elde etmişti. Apple'ın geçen yılın aynı döneminde 21,7 milyar dolar olan net karı %11 azalarak 19,4 milyar dolara geldi.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,20 dolara indi.

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