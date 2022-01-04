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Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları gördü

Apple piyasa değeri 3 trilyon doları gören ilk Amerikan şirketi oldu.

04.01.2022 - 06:48 |
Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları gördü

Apple hisse senedi fiyatı Wall Street'te dün gerçekleşen işlemlerde 182,86 dolar seviyesine kadar yükseldi ve piyasa değeri 3 trilyon dolar seviyesini gören ilk Amerikan şirketi oldu.

Apple hissesi günü yüzde 2,5 artış ile 182,01 dolardan kapatırken, piyasa değeri 2 trilyon 986 milyar dolar seviyesinden günü tamamladı.

2 Ağustos 2018'de piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ilk halka açık Amerikan şirketi haline gelen Apple son 4 yılda piyasa değerini 3'e katladı. Piyasa değeri 2 trilyon dolar seviyesine 19 Ağustos 2020'de ulaşmıştı.

Apple'dan sonra 3 trilyon dolar piyasa değerine en yakın şirket 2,5 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Microsoft. Google'ın piyasa değeri 2 trilyon dolara yakın ve Amazon'un piyasa değeri 1,75 trilyon dolar civarında.

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