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Uzmanpara Aramco, Çinli şirketle ortaklığı değerlendiriyor
Haberler Uzmanpara Aramco, Çinli şirketle ortaklığı değerlendiriyor

Aramco, Çinli şirketle ortaklığı değerlendiriyor

Suudi petrol devi Aramco'nun Çinli ortağı Rongsheng Petrochemicals ile Saudi Aramco Jubail Rafineri Şirketi'nde (SASREF) bir ortak girişim oluşturmayı araştırdığı bildirildi.

29.04.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
Aramco, Çinli şirketle ortaklığı değerlendiriyor

Aramco kısa bir süre önce Rongsheng'in SASREF'in %50 hissesini satın almasını öngören bir iş birliği çerçeve anlaşması imzaladı.

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Aramco, “Anlaşma Aramco'nun Rongsheng iştiraki Ningbo Zhongjin'in (ZJPC) %50 hissesini potansiyel olarak satın almasına ek olarak SASREF'te sıvıdan kimyasala genişleme projesinin geliştirilmesine de zemin hazırlıyor” dedi.

Aramco, Hollanda merkezli iştiraki Aramco Overseas Company BV aracılığıyla Temmuz 2023'te Rongsheng'in %10 hissesini satın almnıştı.

Rongsheng ise bir aromatik üretim kompleksi işleten ve saflaştırılmış tereftalik asit üreten bir ortak girişimde payı bulunan ZJPC'nin %100 hissesine sahip.

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