Aramco, Çinli şirketle ortaklığı değerlendiriyor

Aramco kısa bir süre önce Rongsheng'in SASREF'in %50 hissesini satın almasını öngören bir iş birliği çerçeve anlaşması imzaladı.

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Aramco, “Anlaşma Aramco'nun Rongsheng iştiraki Ningbo Zhongjin'in (ZJPC) %50 hissesini potansiyel olarak satın almasına ek olarak SASREF'te sıvıdan kimyasala genişleme projesinin geliştirilmesine de zemin hazırlıyor” dedi.

Aramco, Hollanda merkezli iştiraki Aramco Overseas Company BV aracılığıyla Temmuz 2023'te Rongsheng'in %10 hissesini satın almnıştı.

Rongsheng ise bir aromatik üretim kompleksi işleten ve saflaştırılmış tereftalik asit üreten bir ortak girişimde payı bulunan ZJPC'nin %100 hissesine sahip.