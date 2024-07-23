Aramco, çip üreticisi Rebellions'a yatırım yaptı

Rebellions, jeneratif yapay zeka pazarına hizmet etmek üzere tescilli çipini geliştirmek için Samsung Electronics ile birlikte çalışıyor.

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Haziran ayında girişim, SK Telecom Co'nun bir birimi olan rakibi Sapeon Korea Inc. ile işini birleştirmeyi kabul etti ve Güney Kore'de olası bir ilk halka arzı araştırdığını söyledi.

Wa'ed Ventures, geçtiğimiz salı günü Kaliforniya merkezli yapay zeka platformu aiXplain için 6,5 milyon dolarlık bir finansman turuna katılmıştı.

Wa'ed Ventures Genel Müdürü Fahad Alidi, "Yapay zeka yığını genelinde yatırım yapmak, sadece risk sermayesi yatırımcıları olarak stratejik bir hareket değil, aynı zamanda Krallığın küresel teknoloji ve yenilik yarışındaki çabalarını hızlandırma taahhüdüdür" dedi.