Aramco'nun net karı arttı

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco, 2020'nin ilk 3 ayında 11,8 milyar dolar kar etmişti. 2021 üçüncü çeyrek için kar beklentisi 28,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Aramco, üçüncü çeyrek için 18,8 milyar dolar temettü dağıtacağını da duyurdu.

Üçüncü çeyrekte Aramco'nun sermaye harcamaları yüzde 19 artarak 7,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.