Aramco'nun net karı arttı
Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, yılın üçüncü çeyreğinde net karını yüzde 160 artırarak 30,4 milyar dolar seviyesine çıkardı. Serbest nakit akışı ise yüzde 131 arttı.
01.11.2021 - 10:34 |
Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco, 2020'nin ilk 3 ayında 11,8 milyar dolar kar etmişti. 2021 üçüncü çeyrek için kar beklentisi 28,4 milyar dolar seviyesindeydi.
Aramco, üçüncü çeyrek için 18,8 milyar dolar temettü dağıtacağını da duyurdu.
Üçüncü çeyrekte Aramco'nun sermaye harcamaları yüzde 19 artarak 7,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.