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26.08.2020 - 09:29 | | AA

Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı

Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde mutabakata varıldı.

Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı
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Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Austrian Post'un hissesini yüzde 80'e çıkartan satış, bugün resmi olarak tamamlandı. Buna göre, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, Aras Kargo'da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son 3 yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor.

Austrian Post, Aras Kargo'nun bugüne kadar izlediği yolu devam ettirerek; bugünden sonra da markanın pazardaki dinamik konumunu daha da güçlendirmek ve şirketin sunduğu müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

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