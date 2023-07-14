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Arjantin faiz oranını değiştirmedi

Arjantin Merkez Bankası (BCRA) enflasyonun üst üste iki ay belirgin bir şekilde yavaşladığını belirterek gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.

14.07.2023 - 09:37 |
Arjantin faiz oranını değiştirmedi

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre Leliq faiz oranı yüzde 97 olarak kaldı. Arjantin'de dün haziran ayı için bir önceki aya göre tüketici fiyatlarında yüzde 6 artış yaşandı.

Bu bir önceki aya göre 1,8, nisan ayına göre 2,4, piyasa beklentilerine göre ise 1 puan daha düşük bir rakam oldu.

Açıklamada, "Enflasyonun yavaşlaması kategori ve bölümlere dağıtıldı. Böylece çekirdek enflasyon belirtilen ayda -1,3 puan düşerek, ocak ayından bu yana en düşük seviyesine gelerek yüzde 6,5 oldu" denildi.

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