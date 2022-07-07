Arjantin tahvil fiyatlarında sert düşüş

Yeni Ekonomi Bakanı Silvina Batakis'in Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerine 44 milyar dolarlık programın hedeflerini desteklediğini ve IMF ile yapıcı şekilde çalışacağını söylemesi de tahvil fiyatlarında toparlanma için yeterli olmadı.

Arjantin'in ABD doları cinsinden 6 tahvilinden ikisinde 2035 ve 2045 vadeli tahvillerde fiyat 20 cent seviyesinin altına geldi.