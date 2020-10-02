Arjantin'den 'dalgalı kur' kararı

Arjantin Merkez Bankası, hali hazırda uyguladığı "düzenli günlük devalüasyon" stratejisinden vazgeçerek yönetilen dalgalı kur rejimine geçeceğini bildirdi.

Merkez Bankası kararı, Arjantin'de resmi kur ile gayriresmi döviz piyasasındaki kur arasındaki farkın, yatırımcıların güvensizliği ve karaborsada dolara olan güçlü talep sonrası, yüzde 93'e yaklaşması etkili oldu.

Arjantin MB'ye yakın kaynaklara göre bugün açılışta ABD Doları/Arjantin Pesosu kuru 76,95 seviyesinden işlem görecek.

Banka ayrıca, ayrıca gecelik repo faizini yüzde 19'dan yüzde 24 seviyesine yükseltti.