'Artan ABD tahvil faizleri büyük tehlike'

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, ABD'de artan tahvil faizlerinin gelişen piyasalar için büyük bir tehlike yarattığını belirtti.

Brooks, "Şu ana kadar ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş gelişen piyasalara geçen yılın kasım ayında başlamış olan para girişi dönemini bitirdi." ifadelerini kullandı.

Ekonomist, 2021 yılında para girişlerinde azalma sürecinin çok daha kötüye gidebileceğini ve gelişmelerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD tahvil faizlerinde artışı sınırlandırıp sınırlandırmayacağına bağlı olacağını kaydetti.