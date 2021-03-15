Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Artan ABD tahvil faizleri büyük tehlike'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Artan ABD tahvil faizleri büyük tehlike'
ABONE OL

'Artan ABD tahvil faizleri büyük tehlike'

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, "Artan ABD tahvil faizleri gelişen piyasalar için büyük tehlike." dedi.

15.03.2021 - 08:39 | | Foreks
'Artan ABD tahvil faizleri büyük tehlike'

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, ABD'de artan tahvil faizlerinin gelişen piyasalar için büyük bir tehlike yarattığını belirtti.

Brooks, "Şu ana kadar ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş gelişen piyasalara geçen yılın kasım ayında başlamış olan para girişi dönemini bitirdi." ifadelerini kullandı.

Ekonomist, 2021 yılında para girişlerinde azalma sürecinin çok daha kötüye gidebileceğini ve gelişmelerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD tahvil faizlerinde artışı sınırlandırıp sınırlandırmayacağına bağlı olacağını kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 18 tutuklama

İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 18 tutuklama

Son dakika... Ordu'da mutasyonlu virüs tespit edilen okulda yüz yüze eğitime ara verildi!

Son dakika... Ordu'da mutasyonlu virüs tespit edilen okulda yüz yüze eğitime ara verildi!

Türk hazır giyim ihracatçısı 200 bin alıcı ile buluşacak

Türk hazır giyim ihracatçısı 200 bin alıcı ile buluşacak

Bakan Ersoy, turist kabulünde aşı programına bakılacağını söyledi

Bakan Ersoy, turist kabulünde aşı programına bakılacağını söyledi

Ardern dünyanın ırkçılık hakkında konuşması gerektiğini söyledi

Ardern dünyanın ırkçılık hakkında konuşması gerektiğini söyledi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye koronavirüs risk haritası | Düşük - Orta - Yüksek - Çok Yüksek riskli iller ve renk grupları

Koronavirüs risk haritası! İllere göre düşük-orta-yüksek-çok yüksek riskli iller hangileri? (Mavi-Sarı-Turuncu-Kırmızı)

Sıradaki Haber
Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Hepsi değişiyor...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Hepsi değişiyor...

Sıradaki Haber
İlk kez "Türkçe" anlaştılar!

İlk kez "Türkçe" anlaştılar!

Sıradaki Haber
İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 18 tutuklama

İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 18 tutuklama

Sıradaki Haber