Artan risk iştahı petrolü yükseltti

ICE'de mart vadeli brent petrolünün varil fiyatı düne göre 35 cent artışla 81,22 dolar seviyesinde hareket ediyor. NYMEX'de şubat vadeli Batı Teksas petrolü de 47 cent yükselişle 78,70 dolar/varilden işlem görüyor.

Öte yandan Libya'nın Sharara ve El Feel petrol sahalarında üretimin yeniden başladığı duyuruldu.