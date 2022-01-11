Artan risk iştahı petrolü yükseltti
Bazı petrol üreticilerinin arzı artırmakta zorlandığı haberleri ve artan COVID-19 vakalarına rağmen büyük ekonomilerin kapanma tedbirlerine başvurma niyetinde olmamaları yatırımcıların risk iştahını artırarak petrol fiyatlarını yukarı çekti.
11.01.2022 - 09:50 |
ICE'de mart vadeli brent petrolünün varil fiyatı düne göre 35 cent artışla 81,22 dolar seviyesinde hareket ediyor. NYMEX'de şubat vadeli Batı Teksas petrolü de 47 cent yükselişle 78,70 dolar/varilden işlem görüyor.
Öte yandan Libya'nın Sharara ve El Feel petrol sahalarında üretimin yeniden başladığı duyuruldu.