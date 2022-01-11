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Artan risk iştahı petrolü yükseltti

Bazı petrol üreticilerinin arzı artırmakta zorlandığı haberleri ve artan COVID-19 vakalarına rağmen büyük ekonomilerin kapanma tedbirlerine başvurma niyetinde olmamaları yatırımcıların risk iştahını artırarak petrol fiyatlarını yukarı çekti.

11.01.2022 - 09:50 |
Artan risk iştahı petrolü yükseltti

ICE'de mart vadeli brent petrolünün varil fiyatı düne göre 35 cent artışla 81,22 dolar seviyesinde hareket ediyor. NYMEX'de şubat vadeli Batı Teksas petrolü de 47 cent yükselişle 78,70 dolar/varilden işlem görüyor.

Öte yandan Libya'nın Sharara ve El Feel petrol sahalarında üretimin yeniden başladığı duyuruldu.

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