Arz Talep İlişkisi Nedir? Ekonomide Arz Talep Kavramı

Ekonominin temel kurallarından biri arzın talep tarafından oluşmasıdır. Bununla birlikte, birçok ekonomist tarafından talebin arz tarafından belirlendiği iddia edilmiştir. Bu görüşte olan ekonomistlere göre üretici firmalar reklam çalışmaları yaparak talebe yön verebilir. Doğrudan şirketleri tanıtan halkla ilişkiler çalışmaları da arz - talep dengesini değiştirebilir.



Arz Talep İlişkisi Nedir?



Arzın miktarını ve netliğini belirleyen temel unsurların başında piyasa fiyatı ve hammadde gelir. Hammaddenin az olduğu durumlarda ülke söz konusu hammaddeyi ya da yarı mamulleri ithalat yoluyla satın alır. Fakat ithal edilen ürünler vergi başta olmak üzere birçok nedenden dolayı çok daha pahalı olur. Bu da söz konusu ürüne olan talebin belli bir oranda düşmesine neden olabilir.



Ekonomide Arz Talep Kavramı



Ekonomide arz ve talep eğrisini yükselten birçok faktör bulunuyor. Bu faktörlerin başında piyasa fiyatı yer almaktadır. Bir ürün ne kadar yüksek fiyatla satışa çıkarsa talep eğrisi aynı oranda düşük olacaktır. Bunun için birçok firma yılın belli başlı dönemlerinde indirimler yaparak talep oranının yükselmesini sağlar. İndirim dışında çeşitli kampanyalar düzenlemek de arz - talep dengesini dengeleyen bir diğer faktördür.



Arzı etkileyen unsurlar talep ile sınırlı değildir. Bunun dışında iş gücü ve üretim için gerekli olan sermaye de kritik bir öneme sahiptir. Aynı ürünü üreten ya da hizmeti sunan firmaların sayısı fazla ise arz düşer. Arz ile rekabet arasında ters orantı vardır.



Son olarak piyasada satışa çıkarılan ürünler ''temel ürün'' ve ''lüks ürün'' olarak ikiye ayrılır. Örneğin ekmek ya da fasulye temel ürünler grubunda yer alırken, altın kolye lüks ürün olarak tanımlanır. Talebin yüksek ya da düşük olması ürüne duyulan ihtiyaçla ilgilidir. Bunun için temel gıda ürünlerinin KDV oranları da lüks ürünlere oranla daha azdır.