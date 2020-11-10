Aşı haberleri Avrupa ülke notlarını destekleyebilir

Kuruluşun değerlendirmesinde dün Pfizer'in aşısına ilişkin haberin güçlü bir risk rallisi getirdiği hatırlatıldı. Durumdan en fazla fayda sağlayacak ülkelerin Portekiz ve Yunanistan olacağı kaydedildi.

Fitch'in Ocak ayında Yunanistan'ın notunun görünümünü yeniden pozitife yükseltebileceğini tahmin eden kurum, Moody's Yunanistan'ın notunu Cuma günü yükselttiğini hatırlattı.