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10.11.2020 - 10:44 |

Aşı haberleri Avrupa ülke notlarını destekleyebilir

Citi Group tarafından hazırlanan raporda, aşı haberlerinin 2021'de aşağı yönlü riskleri azaltması durumunda Euro Bölgesi ülke notlarının desteklenebileceği yorumunda bulundu.

Aşı haberleri Avrupa ülke notlarını destekleyebilir
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Kuruluşun değerlendirmesinde dün Pfizer'in aşısına ilişkin haberin güçlü bir risk rallisi getirdiği hatırlatıldı. Durumdan en fazla fayda sağlayacak ülkelerin Portekiz ve Yunanistan olacağı kaydedildi.

Fitch'in Ocak ayında Yunanistan'ın notunun görünümünü yeniden pozitife yükseltebileceğini tahmin eden kurum, Moody's Yunanistan'ın notunu Cuma günü yükselttiğini hatırlattı.

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